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Akmescitspor Başkanı Ömer Şen Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Akmescitspor Başkanı Ömer Şen Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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Manisa 1. Amatör Kümede Akmescitspor ile Hamzabeylispor arasında oynanan maçta kalp krizi geçiren Akmescitspor Başkanı Ömer Şen, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa 1. Amatör Kümede Akmescit spor ile Hamzabeyli spor arasında oynanan mücadele sırasında kalp krizi geçiren Akmescit spor Başkanı Ömer Şen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da yıllardır amatör futbola destek veren amatörün duayenlerinden olan ve muhtarlıkta yapan Ömer Şen, hayata gözlerini yumdu. Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele eden Akmescitspor-Hamzabeyli spor maçının 33. dakikasında Akmescit spor Başkanı Ömer Şen, kalp krizi geçirdi. 8 Eylül Hastanesine kaldırılan Ömer Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şen'in ölüm haberi başta amatör spor kulüplerinde olmak üzere Manisa'da büyük bir üzüntüye neden oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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