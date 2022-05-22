Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı - Haberler

Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı

DİYARBAKIR - Şırnak'tan Diyarbakır'a vaka getirip park halinde olan ambulansın camı akli melekesi yerinde olmayan şahıs tarafından kırıldı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak'tan Diyarbakır'a vaka getiren sağlık ekipleri, vakayı bıraktıktan sonra bir mekanda yemek yedi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yemekteyken iddiaya göre, park halindeki ambulanslarının camı akli melekeleri yerinde olmayan bir şahıs tarafından taşla kırıldı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı söylenirken sağlıkçılar, ifade vermek üzere Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Öte yandan, iddiaya göre, aynı saldırgan son günlerde ambulans camlarını kırdığı öğrenildi.