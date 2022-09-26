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Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen genç, çevreye zarar verdi

3. Sayfa Haberleri

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen genç, çevreye zarar verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen genç, cinnet getirerek iş yerlerinin ve araçların camlarını kırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen genç, cinnet getirerek iş yerlerinin ve araçların camlarını kırdı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akli dengesi yerinde olmadığı ve devamlı sokaklarda gezdiği iddia edilen bir gencin cinnet getirerek birçok iş yerinin ve aracın camlarını kırdığı iddia edildi. Camları kırılan özel bir dershanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gencin, iş yerinin camlarına defalarca taş ile vurarak büyük hasar verdiği görüldü. Gencin aynı gece birçok arabanın camını da kırdığı iddia edilirken, iş yeri sahipleri ve esnaf, hala gece yarılarına kadar tek başına gezen genç sebebiyle tedirgin olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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