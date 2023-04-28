Akit Medya Grubu'nun içinde bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Akit Medya Grubu'nun da içinde bulunduğu binada çıkan yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de Akit Medya Grubu'nun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın 17 saattir sürüyor. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının son durumu havadan dronla görüntülendi.

Yangın dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü. Yangını söndürme çalışmaları ve binada oluşan hasarın son durumu havadan dronla görüntülendi.