Akıntıya kapılan küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dereye düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 9 yaşındaki kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Martta Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme kırsal Mahallesi Boncuklu mezrasında yaşandı. Mezranın yakınlarından geçen Çırçır Deresinin kenarında oyun oynayan 9 yaşındaki Fatma Sezer, suya düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Sel sularının da şiddetini arttırdığı akıntı kızı sürüklerken kardeşi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Gözden kaybolan kızı bulamayan vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, küçük kıza ulaşmak için Suriye sınırına kadar olan hat boyunca arama tarama çalışması başlattı.