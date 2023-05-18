Akıma kapılan kalıp ustası 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli'de 1 Mayıs'ta inşaat sahasında çalışan beton pompasının, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan kalıp ustası hayatını kaybetti.

Olay, 1 Mayıs 2023 tarihinde Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 2029 Sokakta devam eden bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaata beton dökmek için sabah saatlerinde sahaya gelen beton pompasının konuşlandırılması sırasında, metrelerce yüksekliğe uzatılan pompanın kolu, dikkatsizlik sonucu alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. 3600 Watt akıma kapılan kalıp ustası Aykut Durmuş (32) ağır yaralandı. Arkadaşlarının akıma kapıldığını gören inşaat işçileri, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isterken diğer taraftan da yaralı işçiyi toprakla örterek akımın etkisini azaltmaya çalıştı. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla acil servise kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aykut Durmuş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu Durmuş, daha sonra Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı yanık tedavi merkezlerinden biri olan Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Tedavisi devam eden Aykut Durmuş'tan acı haber bugün geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası Durmuş'un cenazesinin, Kiremitçi Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından bugün ikindi namazı sonrası Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ