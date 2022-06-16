Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 mahallede bir evin bahçesinde, salatalık serasında ve ormanlık alanda ekili 100 kök kenevir bitkisine jandarma tarafından el konuldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 mahallede bir evin bahçesinde, salatalık serasında ve ormanlık alanda ekili 100 kök kenevir bitkisine jandarma tarafından el konuldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bugün Selçikli, Sarılar ve Ballıca mahallelerinde U.P.'nin (35) salatalık serası içerisinde, B.B.'nin (31) evinin bahçesinde ve ormanlık alanda toplam 100 kök kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edilerek el konuldu. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alınarak olayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler

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