Akhisar'daki orman yangını nedeniyle tahliye edilen mahalle sayısı 20'ye yükseldi

Akhisar'daki orman yangını nedeniyle tahliye edilen mahalle sayısı 20'ye yükseldi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale tüm hızıyla sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Valilik tarafından yerel imkanlarla destek sağlanırken, tahliye edilen yerleşim yeri sayısının 20'ye yükseldiği öğrenildi.

Akhisar'ın Karaköy Mahallesi'nde bir arıcının yaktığı ateş sonrası başlayan ve 4 gündür devam eden yangına, 3 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 19 itfaiye aracı, 44 su tankeri, 28 iş makinası ve toplamda 713 personel ile müdahale ediliyor.

Tahliye edilen mahalle sayısı 20'ye yükseldi

Daha önce tahliye edilen Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl Mahallesi ve Mezrası, Kerimçavuşlar, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerine ek olarak, bugün itibarıyla Ulupınar, Çoruk, Seğirdim, Şehitler, Topluca, Taşçılar, Sarnıç ve Çınar mahallelerinin tahliyesine başlandı.

Manisa Valiliğince yapılan açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Valiliğimizce yerel imkanların seferber edilmesiyle hızlı ve etkin bir şekilde devam etmektedir. Hava sıcaklıklarının artması ve bugün ilimizde kuvvetli rüzgar etkili olacağından tüm vatandaşlarımızın yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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