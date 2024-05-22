Akhisar'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Çağlak Kalesi mevkiinde asayiş timleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma devriye ekipleri kimlik kontrolü yaparken, silahla ateş sesi duyulması üzerine hızla olay yerine intikal etti. Olay yerinde yapılan kontroller neticesinde şüpheli şahıslar yakalandı ve suça ilişkin deliller ele geçirildi. Kontrollerde: 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 3 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, şüpheliler A.A. (23) ve İ.Ç. (22) hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldı. - MANİSA