Üye Girişi
Haberler

Akhisar'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Çağlak Kalesi mevkiinde asayiş timleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma devriye ekipleri kimlik kontrolü yaparken, silahla ateş sesi duyulması üzerine hızla olay yerine intikal etti. Olay yerinde yapılan kontroller neticesinde şüpheli şahıslar yakalandı ve suça ilişkin deliller ele geçirildi. Kontrollerde: 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 3 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, şüpheliler A.A. (23) ve İ.Ç. (22) hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Akhisar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title