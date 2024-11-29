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Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 504 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 504 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir kişinin üstünde 504 adet sentetik ecza ve uyuşturucu içme aparatı bulundu. Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ile merkez karakolun istihbaratı üzerine bir kişinin üst aramasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'nde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ile merkez karakolun istihbaratı üzerine M.Ç. adlı şahsa üst araması yapıldı. Aramada 504 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ile ilgili adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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