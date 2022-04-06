Akhisar'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildi.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 parça halinde 3 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Akhisar, Manisa, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title