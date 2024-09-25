Akhisar'da Tırın Mermer Yüklü Kazası Facianın Eşiğinden Döndü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan tırda bulunan tonlarca mermer yola savruldu. Yolda başka aracın olmaması olabilecek bir faciayı önledi.

Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi girişinde, İzmir'den Balıkesir yönüne ilerleyen mermer yüklü bir tır, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında kontrolden çıktı ve tonlarca mermer blok halinde yola savruldu. Tonlarca ağırlıktaki mermer bloğunun aniden yola düşmesi, büyük bir tehlikeye neden olurken, şans eseri o esnada yol üzerinde başka bir aracın bulunmaması olabilecek bir faciayı önledi.

Olay sonrası trafik ekipleri bölgeye gelerek yolu güvenlik altına aldı ve tek şerit üzerinden kontrollü olarak trafik akışı sağlandı. Yol güvenliğinin yeniden sağlanması için ekipler, yola savrulan mermerlerin kaldırılması için çalışma başlattı. - MANİSA