Akhisar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı, Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Akhisar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı, Karı-Koca Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı araçta bulunan 64 yaşındaki karı-koca hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan karı-koca hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Zihni Başkan (64) idaresindeki 35 AIL 903 plakalı otomobil, tali yoldan dönüş yapmakta olan tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Zihni Başkan ile eşi Saadet Başkan (64) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 07.33 sıralarında Akhisar NATO tali yolundan Manisa istikametine dönüş yapan N.O. (48) yönetimindeki 35 BZN 389 plakalı tıra, Kapaklı–Akhisar yönünden gelen otomobilin çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zihni ve Saadet Başkan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik çemberine alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tır sürücüsü N.O., kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
