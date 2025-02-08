Akhisar'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, bıçak ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Karakolu Asayiş ekipleri tarafından ruhsatsız silah taşıyanların yakalanmasına yönelik yapılan asayiş uygulamasında, 2 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilerek el konuldu. Şüpheliler E.K. ve Y.T. hakkında Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA