Akhisar'da kökünü kurutma operasyonu: 25 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadelede yürütülen 'Kökünü kurutma operasyonları' çerçevesinde 10 şüpheli şahsın ikametine eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadelede yürütülen 'Kökünü kurutma operasyonları' çerçevesinde 10 şüpheli şahsın ikametine eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile 19 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca 26 Nisan günü Manisa'nın Akhisar ilçesinde 'Kökünü kurutma operasyonları' çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 şüpheli şahsın ikametgahında ve araçlarında yapılan aramada, değişik miktarda metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu nitelikli sigara ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda toplam 25 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile yargılanmasına devam edilme kararı verilirken, 19 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MANİSA