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Akhisar'da Kadın Öğretmene Sınıfta Darp

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Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 100. Yıl Ortaokulu'nda kadın bir öğretmen, ders sırasında öğrenci velisi tarafından sınıfta darp edildi. Olayı okul yöneticileri ve diğer öğretmenler kontrol altına alırken, kadın öğretmen şikayette bulundu. Öğrenci velisi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan 100. Yıl Ortaokulu'nda sınıfında ders işleyen kadın öğretmen, öğrenci velisi kadın tarafından sınıfta öğrencilerin gözleri önünde darp edildi.

Akhisar'ın Hacıishak Mahallesindeki 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan kadın öğretmen, saat 10.00 sıralarında ders işlediği sırada aniden sınıfa giren bir öğrencinin annesi tarafından öğrencilerin gözü önünde darp edildi. Olay, diğer öğretmenler ve okul yöneticilerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Hızla gelişen olay üzerine okula emniyet güçleri sevk edildi. Öğretmene yapılan saldırı sonrası, kadın öğretmen darp raporu alarak ilgili veliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci velisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Akhisar 100. Yıl Ortaokulu yönetimi ve Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili derin üzüntülerini ifade ederek, öğretmenlerin güvenliğinin en öncelikli konulardan biri olduğunu ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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