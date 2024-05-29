Üye Girişi
Haberler

Akhisar'da geri manevra yapan araç yaşlı kadına çarptı, kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri manevra yapan bir aracın arkasında duran yaşlı kadın arabanın altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri manevra yapan bir aracın arkasında duran yaşlı kadın arabanın altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Tütenli Mahallesi'nde, 28 Mayıs Salı günü saat 20.30 sıralarında 54 yaşındaki H.G. isimli şahıs, aracını geri geri manevra yaparken, aracın arkasında bulunan 84 yaşındaki Muazzez Bekçi'yi fark etmeyerek çarptı. Kaza sonucu M.B. ağır yaralandı. Sürücü H.G., ağır yaralanan Muazzez Bekçi'yi kendi imkanlarıyla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muazzez Bekçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından, Jandarma Olay Yeri İnceleme timleri ve trafik timleri kaza mahallinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Şüpheli H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akhisar Manisa Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title