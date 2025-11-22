Haberler

Akhisar-Balıkesir Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme:
Manisa'da Akhisar-Balıkesir yolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplamda 8 kişi yaralandı. Kazaya zeytin işçilerini taşıyan traktör ile kamyonlar karıştı.

Akhisar-Balıkesir yolunun onuncu kilometresindeki Gökçeahmet rampasında dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir'den Akhisar istikametine seyreden zeytin işçilerini taşıyan bir traktöre, aynı yönde ilerleyen bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ani fren yapan kamyona arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. O esnada yavaşlayan araçlara, arkadaki açık kasa kamyonetin de çarpmasıyla zincirleme kaza büyüdü.

Traktörde bulunan zeytin işçilerinden Gülcan Gökçebak (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktördeki 3 işçi ile zincirleme kazaya karışan açık kasa kamyonette bulunan 5 işçi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık, jandarma ve trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sonrası yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MANİSA

