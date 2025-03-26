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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yangın: Tahliyeler Devam Ediyor

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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle acil servis ve polikliniklerden hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangında tahliyeler devam ediyor

ANTALYA - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve polikliniklerde bulunan hastalar sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi.

Akdeniz Üniversitesi Top Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Acil Servis birinci katında bulunan depoda yoğun dumanı fark eden personelin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Acil Servis ve B Blok'ta bulunan hastalar görevli personel ve vatandaşların yardımıyla sedye, tekerlekli sandalye ve çarşaflarla tahliye edildi. Yangın ve katları kaplayan yoğun duman nedeniyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken duman tahliyesinin devam ettiği bildirildi. Dumanın tahliye edilmesi amacıyla yangının başlangıç noktasına yakın kısımdaki duvar ve penceredeler iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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