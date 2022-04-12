Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı - Haberler

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Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı

Doğu Akdeniz açıklarında Mersin'in sınırlarında balıkçıların ağına 62 kilogram esrar takıldı, güvenlik güçlerine teslim edildi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Doğu Akdeniz açıklarında Mersin'in sınırlarında balıkçıların ağına 62 kilogram esrar takıldı, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi açıklarında Akdeniz'de avlanan balıkçılar ağı çektiklerinde bir paketle karşılaştı. Paketi ilk başta çöp zanneden, ardından içinde bir şey olduğunu düşünen tayfalar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye giden ekipler, paketi incelediğinde içerisindeki maddenin esrar olduğunu tespit etti.

Güvenlik güçleri 62 kilogram olduğu öğrenilen uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Mersin, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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