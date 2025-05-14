Akdeniz Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Muğla ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. AFAD verilerine göre, deprem saat 01.52'de yerin 20.41 kilometre derinliğinde meydana geldi ve herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Akdeniz açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla ve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.52'de yerin 20.41 kilometre derinliğinde merkez üssü Akdeniz açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa