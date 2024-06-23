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Akçakoca'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından motosiklet kullanan sürücülere yönelik uygulama yapıldı ve eksik evrak, ehliyet ve kaskı olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yetkililer, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymalarını istedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından motosiklet kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. İlçe merkezinde trafik birimleri ekipleri tarafından yapılan denetimde eksik evrak, ehliyet ve kaskı olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yetkililer motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlere devam edileceğini, sürücülerin kurallara uymalarını istediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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