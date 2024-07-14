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Akçakoca'da Minibüsün Arkasındaki Lastik Akaryakıt İstasyonuna Daldı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hareket halindeki minibüsün arkasındaki römorktan kopan lastik, akaryakıt istasyonuna daldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Düzce(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hareket halindeki minibüsün arkasındaki römorktan kopan lastik, akaryakıt istasyonuna daldı. Benzin istasyonunda büyük paniğe sebep olan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda, Değirmenağzı mevkiinden Akçakoca istikametine hareket halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüsün çektiği römorkun lastiği koptu. Lastik daha sonra römorktan ayrılarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı. Lastiğin geldiğini gören akaryakıt istasyonu çalışanları ise panik yaşadı. Lastik önce istasyondaki akaryakıt pompasına daha sonrasında ise pompanın yanında duran ve 'patpat' diye tabir edilen tarım aracına çarparak durdu.

O anlar kamerada

Herhangi bir yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; lastiğin üzerlerine doğru geldiğini gören çalışan ve vatandaşların paniğe kapıldığı anlar yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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