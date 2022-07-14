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Son dakika haber! 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıDÜZCE Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

DÜZCE Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Edilli Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu yolu üzerinde Edilli plajından yola çıkan Ali Paşa D'nin kullandığı 81 DP 405 plakalı otomobil ile İbrahim G.'nin kullandığı 81 ACH 216 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler Ali Paşa D. ile İbrahim G. ve araçlarda bulunan eşi Ayşe G. (50), kızları Hanife ve Şevval G. ile Nurten D. yaralandı. Kazada otomobil içinde bulunan 81 yaşındaki Meliha Dalançıkan ise hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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