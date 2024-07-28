Akçakoca'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kişi Kurtarıldı

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Karaburun Sahili'nde denize giren yaşlı adam ve çocuk, dalgaların arasında mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak, boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı ve çocuğu kurtardı. Kurtarılan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - DÜZCE