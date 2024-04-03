Akçakoca'da çıkan orman yangınında 3 dönüm arazi küle döndü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm arazi küle döndü.

Yangın Edilli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre iftardan sonra tali yol mevkiinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Arazinin sarp ve diri örtülü olması sebebi ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaştı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, yangında 3 dönüm arazi küle döndü. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE