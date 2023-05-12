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Akaryakıt tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Akaryakıt tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç, akaryakıt tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç, akaryakıt tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan S. idaresindeki 55 ADJ 775 plakalı akaryakıt tankeri yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Cengiz Keskiner'e (34) çarptı. Kazada ağır yaralanan Cengiz Keskiner kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü yayanın aniden yoluna çıktığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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