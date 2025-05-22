Kamuyu milyonlarca zarara uğratan akaryakıt kaçakçılığı çetesi çökertildi: 26 gözaltı

ANKARA - Akaryakıt kaçakçılığı yaparak kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan çete çökertildi. 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplamda 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde Ankara merkezli Kocaeli, Antalya, Bursa, Trabzon, Mersin, Çanakkale, İstanbul, Kırıkkale, Batman, Gaziantep, Sakarya ve Eskişehir'de tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan 6'sı kamu görevlisi 26 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince 'Akaryakıt Kaçakçılığı', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Mühür Bozma', 'Rüşvet', 'İhaleyi Fesat Karıştırma' suçlarından yapılan operasyonlarda, kamu kurumlarına verilmesi planlanan 43 ton 80 kilogram karışımlı akaryakıt, kamu kurumlarından çalınan 6 ton 780 kilogram kalorifer yakıtı ele geçirildi.

Ayrıca Sakarya'da yapılan operasyonda, ağır sanayilerde, ağır tonajlı araçlarda ve kurumların ısıtılmasında kullanıldığı tespit edilen 329 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.