Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastik dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiyenin erken müdahalesi facianın önüne geçti.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun hemen yanındaki lastik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın ilk ışıklarında bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönen dükkan, şehri dumana boğdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, akaryakıt istasyonunda ise korku dolu anlar yaşandı. Facia yaşanmadan söndürülen yangında dükkan kullanılmaz hale gelirken, öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.