Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastik dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiyenin erken müdahalesi facianın önüne geçti.

Akaryakıt istasyonunun yanında tutuşan lastikler paniğe neden oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastik dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiyenin erken müdahalesi facianın önüne geçti.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun hemen yanındaki lastik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın ilk ışıklarında bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönen dükkan, şehri dumana boğdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, akaryakıt istasyonunda ise korku dolu anlar yaşandı. Facia yaşanmadan söndürülen yangında dükkan kullanılmaz hale gelirken, öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title