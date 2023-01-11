Akaryakıt istasyonundan çıkan araç yanmaya başladı 3. Sayfa Haberleri Akaryakıt istasyonundan çıkan araç yanmaya başladı Sivas'ta akaryakıt istasyonundan LPG aldıktan sonra yolda ilerleyen araç yanmaya başladı. Akaryakıt istasyonundan çıkan araç yanmaya başladı SİVAS - Sivas'ta akaryakıt istasyonundan LPG aldıktan sonra yolda ilerleyen araç yanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre yangın Sivas Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 34 DJT 01 plakalı Peugeot marka otomobil akaryakıt istasyonundan LPG aldıktan sonra ilerlemeye başladı. Otomobil yaklaşık 2 kilometre sonra motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekti. Kendini dışarı atan sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Sivas 3. Sayfa Haberler

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