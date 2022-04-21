Akaryakıt istasyonunda silahla ateş açan şahıs yakalandı - Haberler

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Akaryakıt istasyonunda silahla ateş açan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akaryakıt istasyonunda silahla ateş açan şahıs yakalandı

Samsun'da akaryakıt istasyonunda tabancayla havaya ateş açan bir kişi polis tarafından yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da akaryakıt istasyonunda tabancayla havaya ateş açan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce çalışıp işten çıkarıldığı ileri sürülen İ.T.(32), iş yerine gelerek tabancayla havaya ateş açıp kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanan İ.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.T. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akaryakıt, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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