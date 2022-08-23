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Akaryakıt istasyonunda cinayet

3. Sayfa Haberleri

Akaryakıt istasyonunda cinayet

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Gözüpek (31) akrabası olan Samet Gözüpek'in silahlı saldırısına uğradı. Akaryakıt istasyona sığınan Mahmut Gözüpek burada Samet Gözüpek'in pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Gözüpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Samet Gözüpek Jandarma JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Kumköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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