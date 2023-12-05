Akaryakıt İstasyonunda Çalışanı Darbetti

Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonunda aracının tanıtım kartı ile plakasının farklı olması nedeniyle benzin verilmeyen bir sürücü, istasyona geri dönerek çalışanı darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SANCAKTEPE'de akaryakıt istasyonuna gelen bir kişiye, aracın tanıtım kartı ile plakasının farklı olması nedeniyle benzin verilmedi. İstasyondan ayrılan sürücü, iki arkadaşını yanına alarak tekrar geldiği istasyonda çalışanı darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Aralık Pazar günü saat 20.00 sıralarında Safa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Araç tanıtım kartı ile plakanın farklı olmasından dolayı, istasyon çalışanı A.R. sürücüye yakıt veremeyeceğini söyledi. İstasyondan ayrılan sürücü, bir süre sonra iki arkadaşıyla birlikte tekrar istasyona geldi. A.R.'yi darbeden sürücü ve yanındakiler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.R.'ye saldırdıkları belirlenen M.A.T., R.T. ve Y.İ.A. gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.