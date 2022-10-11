Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Bağcılar'da bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti. Bağcılar'da bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti. Vinçin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Devrilen vinç 3 saat süren çalışmanın ardından inşaat temelinden kaldırıldı. Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bir inşaatın temel çalışmasında görevli vinç devrildi. Vinçte bulunan operatör ise devrilen vinçten temele düşerek hayatını kaybetti. Muhabbet Talha Yaşar isimli vinç operatörü 3 saat süren çalışmanın ardından cansız bedeni düştüğü yerden çıkartıldı. Vinçin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın yaşandığı inşaat alanı havadan görüntülendi. Vinçi düştüğü temelden kaldırma çalışmaları sırasında cadde araç trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mahmutbey Bağcılar 3. Sayfa Haberler

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