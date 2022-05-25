Akaryakıt istasyonu için silahlı kavgaya hazırlanan iki gruba operasyon: 7 gözaltı - Haberler

Akaryakıt istasyonu için silahlı kavgaya hazırlanan iki gruba operasyon: 7 gözaltı

Eş zamanlı baskında silahlı eylem hazırlığındaki 7 şüphelinin yanı sıra pompalı tüfek ile tabancalar ele geçirildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu için silahlı kavgaya hazırlanan iki gruba yapılan operasyonda, silahlı eylem hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya göre, Arnavutköy Eski Edirneasvaltı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun devir ve işletmesindeki anlaşmazlıktan kaynaklanan husumette, Selahattin Ş. ve adamları ile Ali A. ve beraberinde bulunan kişiler arasında son bir ay içerisinde silahlı yaralama, tehdit ve hakaret olayları yaşandı. Yaşanan husumete ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taraflar arasında geçmişte yaşanan söz konusu husumetten kaynaklanan olayları mercek altına aldı. İki husumetli grubun izini süren polis, tarafların kendi aralarında yeni bir silahlı çatışmaya sebebiyet verebileceği bilgisine ulaştı. Geçmişte de benzer olaylara karıştıkları anlaşılan şüphelilere yönelik savcılık talimatı ile bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, karşılıklı eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 10 kartuş ve tabancalara ait 66 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.