Akaryakıt istasyonlarına dadanan hırsızlar yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te akaryakıt istasyonlarındaki büfeleri soyan 2 hırsız polisin çalışmasıyla yakalandı. Gaziantep'te akaryakıt istasyonlarındaki büfeleri soyan 2 hırsız polisin çalışmasıyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güvenevler ve Alparslan mahallelerinde 2 ayrı akaryakıt istasyonlarında farklı tarihlerde hırsızlık olayları meydana geldi. Olayın ardından şahıslar izlerini kaybettirirken, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından şahısların kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, gerçekleştirdiği operasyonlarda S.B ve M.Y. isimli şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden S.B. tutuklanırken, M.Y. ise serbest bırakılmıştır. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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