Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. - Haberler

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Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akar: 'Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı.

Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı.

Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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