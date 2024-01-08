AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul Fatih Camii saldırısı açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı üzülerek öğrendiklerini belirtti. Emniyet güçleri ve adli makamların harekete geçtiğini ve sorumlu kişinin yakalandığını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa