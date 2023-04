Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Yakalanan zanlı doğrudan Ak Parti'yi hedef aldığını söylüyor"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik :

" Ak Parti'yi bilerek buraya dönük olarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor"

"14 Mayıs seçiminde büyük bir demokrasi zaferine imza atmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz"

ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremler nedeniyle tedbiren boşatılan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırı sonrası bölgede incelemede bulundu. Çelik, "Yakalanan zanlı doğrudan AK Parti'yi hedef aldığını söylüyor" dedi.

Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına E.K. isimli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.K. otomatik pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda parti tabelasında, camlarda ve içerideki duvarlara mermiler isabet etti. Şüpheli olayda kullandığı tüfekle polis ekiplerince yakalandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının düzenlendiği bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Çelik, "Arkadaşlar ilçe binamıza bir saldırı gerçekleşti. Buraya bir şahıs bir pompalı tüfekle 13-14 kere ateş ediyor. Burada yakalandıktan sonra da aldığımız bilgiler doğrudan AK Parti'ye karşı AK Parti binasının hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. Ben kendim işte bu şu partiyi mensubum diye bir parti ismi veriyor. Tabii o sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu o motivasyonla gerçekleştirdiğini söylüyor. Tabii bu şahsın eyleminin kendisinin şu partiye aitim o şu motivasyonla yapıyorum demesinin şu aşamada bir önemi yok. Ama esas olan şu işte ben televizyonlardan izliyordum. AK Parti'nin bazı söylemleri sebebiyle bu eylemiş gerçekleştirmek istedim şeklinde bir şeyi, yaklaşımı var" dedi.

"Bütün provokasyonlarla mücadele ederek seçim çalışmalarını yürüteceğiz"

"Bunu esas olarak epeydir söylüyoruz. Cumhurbaşkanımıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin bir belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz" diyen Çelik, "Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara sivil siyasetin her türlü saldırıdan, tacizden korunması gerektiği çerçevesinde biz karşı durmuştuk. Kuşkusuz AK Parti kadroları sürekli olarak meydanlarda, sahada vatandaşlarımızla birlikte olan kadrolar hiçbir şekilde seçim çalışmalarına odaklanmışken, bu tip tacizler, provokasyonlar, saldırılar, AK Parti teşkilatları üzerinde zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duygu oluşturmaz. Eline saldırı olursa olsun, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde bundan geri adım atmadan sandığa doğru giderken bütün provokasyonlarla mücadele ederek hep birlikte bu seçim çalışmalarını yürüteceğiz" diye konuştu.

"Yakalanan zanlı doğrudan AK Parti'yi hedef aldığını söylüyor"

Çelik, "Demokrasimiz güçlüdür. Sandık siyaseti Türkiye'de son derece güçlüdür. AK Parti 20 yıldır sandık yoluyla mücadelesini veren, demokrasi yoluyla mücadelesini veren çok güçlü bir parti. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu mücadelesi güçlü bir şekilde sürecek. Tabii hemen emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar. Sorgusu da yapılıyor. İlk ortaya çıkan çerçevede doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek buraya dönük olarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor" dedi.

"Bu tip provokasyonların olacağını bilen bir kadroyuz"

Çelik, "Gördüğünüz gibi teşkilatlarımız her zamanki gibi sokakta. Çukurova teşkilatımız, Adana teşkilatımız, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız. Seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Geçmiş yıllardan beri bunun mücadelesini verdik. O sebeple bunu, bu saldırganı hızlı bir biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Adana güvenli bir şehirdir. Her türlü saldırıya, provokasyona karşı biz sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Son olarak Çelik, "Bundan sonrasında da daha güçlü bir şekilde sokaklarda olup, meydanlarda olup, vatandaşlarımızla daha çok buluşacağız. Her sivil siyasetin her türlü provokasyondan, tahrikten uzak tutulması konusunda biz açık ve net bir tutuma sahibiz. Türkiye'nin güvenlik güçleri sandığın korunması, demokratik süreçlerin korunması konusunda son derece hassas. Bundan sonrasında da herkese şunu ifade etmek istiyoruz. Özellikle son bir haftadır, on gündür birkaç kere de uyarıda bulundum. Terör örgütlerine söylenmeyen sözlerin, terör örgütlerine birilerinin söylemekten sakındığı sözleri Cumhurbaşkanımıza karşı, partimize karşı, Cumhur İttifakı'mıza karşı kullanmalarının başlı başına bir provokasyon olduğunu ifade etmiştim. Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur. Teşkilatlarımız sahadadır. İnşallah 14 Mayıs seçiminde büyük bir demokrasi zaferine imza atmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.