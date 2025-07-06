AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit askerler için başsağlığı mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman Piyade Üsteğemen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu. Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu

Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.