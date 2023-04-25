AK Parti Seçim Bürosu önündeki silahlı saldırı girişimine ilişkin 2 kişi tutuklandı

Bahçelievler'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde gerçekleşen silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde gerçekleşen silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.30 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin O.Ş. ve C.E. adlı şüpheliler gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan 2 şüpheli, 'silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'mala zarar verme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL