AK Parti'li başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler

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AK Parti'li başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AK Parti'li başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Özoral bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ak Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Özoral bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde sabah saat 03.45 sıralarında Mert Özoral (22) idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı araç, Horozköy istikametinden Muradiye istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta yalnız olduğu öğrenilen Mert Özoral kaza yerinde hayatını kaybetti. Mert Özoral'ın AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilirken, Mert Özoral'ın bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Mert Özoral'ın vefatını duyan birçok siyasi de taziye mesajı yayımlarken Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi mesajında, "AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Mert Özoral'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir teessür ile öğrendim. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Muradiye Merkez Camii'nden kaldırılacaktır. Mert kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanırken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de şunları söyledi: "Elim bir trafik kazası sonucu Rahmeti Rahmana kavuşan AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Mert Özoral kardeşimize Rabbimden rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim rahmet eylesin." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Hisarcık AK Parti gençlik 3. Sayfa Haberler

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