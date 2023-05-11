AK Parti kadın milletvekili adayı tehdit edildi AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı sırada bir şahıs tarafından, "Kafanıza mermi yağacak" diye tehdit edildiği görüldü AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı sırada...

Ak Parti kadın milletvekili adayı tehdit edildi

Ak Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı sırada bir şahıs tarafından, "Kafanıza mermi yağacak" diye tehdit edildiği görüldü

ADANA - AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı sırada bir şahıs tarafından, "Kafana mermi yağacak" diye tehdit edildiği görüldü

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde seçim çalışması yapmaya başladı. Sokaktaki vatandaşların yanına giden Yurduseven. "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi. Bir erkek şahıs milletvekili adayına "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit etti. Milletvekili adayı Yurduseven ise, "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösterdi.

Bir süre şahıslarla AK Partililer arasında tartışma çıktı.