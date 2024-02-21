AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısının ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı

Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısının öldüğü kazanın sanığı hakkında 6 yıla kadar hapsi istendi

Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısının öldüğü kazanın sanığı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isterken AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Murat Türkyılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Türkyılmaz'ın ' taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde 10 Şubat akşamı yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, Murat Türkyılmaz'ın kontrolündeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Türkyılmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Türkyılmaz " Araçtaki hızım 60-70 kilometre arasındaydı. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza anında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Murat Türkyılmaz hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Türkyılmaz önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.