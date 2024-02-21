AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı'na çarparak ölümüne neden olan sürücü hakkında iddianame hazırlandı

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isterken AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şahsın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde 10 Şubat akşamı yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, Murat T. kontrolündeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Murat T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Murat T., "Araçtaki hızım 60-70 kilometre arasındaydı. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza anında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Murat T. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şahıs önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL