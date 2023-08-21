Trafik kazasında ölen Ak Parti İl Başkanı'nın oğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeyi cami avlusuna getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısına katılmak için Bartın'dan ayrıldı

BARTIN - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan, Bartın Bilal-I Habeş cami'inda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeyi cami avlusuna getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısı nedeniyle cenaze namazına katılamazken, acılı aileye baş sağlığı diledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi'nde dün geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan'ın cenazesi, Zonguldak'tan memleketi Bartın'a getirildi. Bilalı Habeş Camisinde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Muhammet Ali'inin cenazesi, Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanına dualarla son yolculuğuna uğrlandı.

Cenazeye Bartın, Zonguldak ve Karabük'ten çok sayıda siyasetçi, bürokrat ile sevenleri, tanıdıkları ve yakınları da katıldı.

Cenaze töreni öncesinde Bilal-Habeş Camiye uğrayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ak Parti Martın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, camiye getirilen Muhammet Ali Arslan'ın tabutuna omuz vererek, bir süre cenazeyi taşıdı. Bakan Tunç, acılı baba Yaşar Arslan ve diğer yakınları ile görüşerek baş sağlığı diledi. Aileye Ankara'da yapılacak olan kabine toplantısı nedeniyle dönmek zorunda olduğunu belirten Bakan Tunç, aile ile yaptığı kısa görüşmenin ardından Bartın'dan ayrıldı.

Her gün gittiği camiye bu kez cenazesi götürüldü.

Muhammet Ali'nin evlerinin yakınında bulunan Bilal-Habeş Cami'ye her gün gittiği ve çoğu günler ise 5 vakit namazını bu camide kıldığı ortaya çıktı. Hergün gittiği camiye son kez götürülen Muhammet Ali'nin cenazesi nedeniyle cami imamları da büyük üzüntü yaşadı.

Muhammed Ali'nin tabutunun yanında bulunan ve ihram kıyafetleriyle çekilmiş fotoğrafı da dikkat çekti.

Öte yandan Feci kazada hayatını kaybeden Muhammet Ali'nin, 2 gün önce arkadaşı Gökhan K ile birlikte İstanbul'a motor almak için gittiği, yapılan pazarlıklar sonucu aldığı motorla birlikte Bartın'a dönerken feci kazanın meydana geldiği öğrenildi.