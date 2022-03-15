AK Parti İl Başkanı Bağatar'dan evi yanan vatandaşlara ziyaret

YALOVA (İHA) - AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Bayraktepe Mahallesi'nde evi yanan vatandaşları ziyaret etti.

İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile Bayraktepe Mahallesi'nde evi yanan İbrahim Halil ve Mücahit Yıldırım kardeşleri ziyaret etti. Bağatar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa