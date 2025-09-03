AK Parti Eskişehir İl Başkanı'ndan Basın Danışmanına Destek

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, evinin önünde saldırıya uğrayan basın Danışmanı Enes Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Başkan Albayrak, dün akşam Dede Korkut Parkı'nda Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü sebebi ile düzenlediklerini etkinlik sonrası Basın Danışmanı Enes Yalçın'ın evinin önünde kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradığını belirtti. Sağlık durumu iyi olan Yalçın'a saldıran şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla alakalı şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Dün gece, Dede Korkut Parkı'ndaki etkinlikten dönüşte, evinin önünde alçakça bir saldırıya uğrayan Basın Danışmanım Enes Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun ki canım kardeşimin sağlık durumu çok iyi. Bu saldırıyı gerçekleştiren faillerin, ideolojik saplantıları, siyasi hırsları ve rant peşinde koşan çapsız kişilerin uzantıları oldukları aşikardır. Özellikle 4 gün süren ve büyük bir başarıyla tamamladığımız etkinliklerin hemen ardından böyle bir saldırının yaşanması tesadüf değildir. Fesat, karaktersiz ve düşük zihniyetli bu tipler, bizleri asla yıldıramaz. Biz her daim dik duracak, Eskişehir'in geleceği için bu vasıfsızlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sürecin takipçisiyiz, Enes kardeşimizin her daim arkasındayız. Böyle biline." - ESKİŞEHİR