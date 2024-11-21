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AK Parti Beylikdüzü İlçe Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

AK Parti Beylikdüzü İlçe Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı
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Beylikdüzü'nde AK Parti ilçe binasına taşlı saldırıda bulunan ve 4 ayrı ruh sağlığı hastanesinde psikiyatri kaydı olan E.Z. isimli şüpheli yakalandı. Olayın ardından yapılan aramada uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Ak Parti Beylikdüzü ilçe binasına taşlı saldırı düzenleyen şahıs yakalandı. Şüphelinin 2024 yılı içerisinde 4 adet ruh sağlığı hastanesinde psikiyatri kaydı olduğu ve olayı gerçekleştirdiği zaman aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Caddesi henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 17.11.2024 gece 02.00 sıralarında AK Parti ilçe binasının camlarına kaldırım taşıyla saldırı düzenlemişti. Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda parti binasının camları kırılmıştı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda eşkal bilgisi belirlenen şüphelinin 23 yaşında E.Z olduğu tespit edildi. Şüpheli Başakşehir'de yakalandı. İkamet aramasında; 1 adet içime hazırlanmış uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 adet telefon ve şahsın olay anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ile şişme mont ele geçirildi.

4 adet ruh sağlığı hastanesinde psikiyatri kaydı varmış

Şahsın sorgulamada hakaret suçundan adli makamlarca arandığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından geçmiş tarihli kaydı bulunduğu, ayrıca 2024 yılı içerisinde 4 adet ruh sağlığı hastanesinde psikiyatri kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin psikiyatri tedavisi gördüğü, hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiği ve olay gecesi aşırı alkollü olması sebebiyle olayı neden gerçekleştirdiğini hatırlamadığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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