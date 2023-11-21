Ailevi Sorunları Olan Kişi Gazeteciler Tarafından Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle ayağına kum torbası bağlayıp denize atlayan Şeref B.'yi gazeteciler kurtardı. Durumunun iyi olduğu belirten Şeref B., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bodrum ilçesi Gümbet sahilinde meydana geldi. Bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı ve işsiz olduğu öğrenilen Şeref B., bir yerel gazetenin ihbar hattına intihar edeceğini bildirip, videolu ihbar mesajı gönderdikten sonra Gümbet Mahallesi'nde ayağına kum torbası bağlayıp iskeleden denize atladı. Şeref B.'nin mesajı üzerine gazete çalışanları iskeleye gitti. İskeleye bağlı motoryattan aldıkları bıçakla denize atlayan gazeteciler Şeref B.'nin ayağındaki kum torbasının ipini kesip sudan çıkardı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeref B., sağlıkçılar tarafından ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı anlatan gazete çalışanı Murat Perçimli, "Toplantı sırasında ihbar hattımıza video geldi. Videoyu değerlendirmek adına intihar girişiminde bulunan kişiyle iletişime geçtik. Daha sonra bölgeye gittik. Vatandaş ayağına kum torbası bağlamış halde denize atlamıştı. Suya, girip kendisini kurtardım. Durumu iyi görünüyordu. Yan yatırdım, herhangi bir sorun yaşamadı" dedi.